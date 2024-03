Parabiago dà il via libera al bilancio di previsione

Il Consiglio approva il bilancio di previsione 2024/2026. Nella definizione del documento, l’Amministrazione (nella foto, il sindaco Raffaele Cucchi) ha ritenuto effettuare una revisione delle proprie spese, nonché adottare e proseguire nelle misure di efficientamento energetico messe in campo già nel corso del 2023 con interventi straordinari, per lo più finanziati dal Pnrr. Le considerazioni e il commento dell’assessore al bilancio, Mario Almici sui contenuti approvati: "Ritengo che questo bilancio di previsione, appena approvato dal consiglio comunale, sia il più significativo di tutto il periodo dell’attuale mandato di governo. Non sarà l’ultimo, ma in questo documento abbiamo consolidato finanziariamente l’edificazione di opere pubbliche molto importanti. Mi riferisco alle tre nuove scuole, che grazie ai contributi Pnrr e regionali, saremo in grado di offrire alle generazioni future di studenti della città, parliamo di circa 40 milioni di euro. Si è discusso e dell’impegno finanziario che l’Ente affronterà nel prossimo futuro, in merito posso far notare come “l’Italia” venga sempre giudicata incapace di utilizzare i contributi europei, dovendo così restituire quanto elargito perché non utilizzato… ebbene, a Parabiago abbiamo dimostrato di saper prima partecipare ai bandi ed ottenere i fondi, di porre in essere le progettazioni, e poi successivamente scaricare a terra sino all’ultimo euro ricevuto". Ch.S.