Pallacanestro Varese, ecco come sarà il nuovo Palazzetto: il video dell’Itelyum Arena

Doppia festa ieri sera per il basket varesino, con la Openjobmetis che incassa la vittoria nella prima partita casalinga della stagione e l’anteprima con di quello che sarà “Il nuovo tempio del basket di Varese”. Il video dell’Itelyum Arena, questo il nome del nuovo palazzetto, è stato mostrato alla vasta platea di Masnago, presenti il sindaco Davide Galimberti, il governatore lombardo Attilio Fontana e il presidente di Pallacanestro Varese Toto Bulgheroni.

La presentazione durante l’intervallo

“Questa sera, che sera! – ha scritto su Instagram il sindaco Galimberti dopo la vittoria della squadra casalinga e la presentazione -. Una bella partita amichevole vinta da pallvarese in preparazione del Campionato legabasketa. Durante l’intervallo, insieme al presidente Fontana e al presidente Toto Bulgheroni, abbiamo illustrato al pubblico l’intervento di riqualificazione che stiamo realizzando al Palazzetto. Un impianto più accessibile, capiente, sempre aperto e con un grande Museo del Basket. Perché in questo Palazzetto batte il cuore”

Come sarà il nuovo palazzetto

Dopo mesi di attesa viene svelato il progetto, con una sorta di anteprima a sorpresa. Il video mostrato ai tifosi durante l’intervallo è realizzato interamente in 3D e, in meno di un minuto, mostra come sarà, dentro e fuori, il nuovo Palazzetto Itelyum Arena. In particolare il progetto di riqualificazione prevede una maggiore capienza, l’efficienza energetica della struttura, l’abbattimento delle barriere architettoniche in modo da rendere l’impianto accessibile a tutti, nuovo bar e ristorante e la realizzazione di un Museo del basket all’interno della struttura.