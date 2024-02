Pagelle a Cassano Magnago, le maestre ai genitori: “Non fate drammi se i giudizi non rispettano le vostre aspettative”

Cassano Magnago (Varese), 15 febbraio 2024 – Non si aspettavano i genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria Parini di Cassano Magnago di trovarsi l’altro giorno davanti agli occhi quel cartello giallo. Nessun avviso, no, ma qualcosa di speciale, una breve lettera scritta dalle insegnanti in occasione della consegna delle pagelle e rivolta proprio a mamme e papà, con un invito importante, non fare drammi se i risultati non sono quelli attesi e soprattutto dare fiducia ai loro figli.

Parole preziose per i genitori che le hanno apprezzate. Ecco il testo: "Cari genitori, avete ricevuto le pagelle dei vostri figli. Ricordate che tra di loro potrebbe esserci un artista che non capisce la matematica, un matematico a cui non interessa la storia, una sportiva che non ama l’inglese… Se i giudizi non dovessero rispettare le vostre aspettative non fatene un dramma. I vostri figli faranno ugualmente grandi cose nella vita se avrete fiducia in loro. Hanno solo bisogno di essere capiti, spronati e incoraggiati”.

Dunque parole preziose, una mamma ringraziando ha scritto: “Cercherò di mantenere questo spirito, quello che ricorda a tutti che anche il piccolo artista che non capisce la matematica, il piccolo matematico a cui non interessa la storia o la piccola sportiva che non ama l’inglese hanno tutti un potenziale e un valore da esprimere. Consapevole della fortuna che ho avuto nell’incontrarvi, voglio perciò dirvi un grandissimo grazie per le vostre bellissime parole e il loro significato, così edificante: ognuno, fin da piccolo, deve essere valorizzato per quello che è e trovare l’ambiente sereno che lo aiuti ad esprimere le sue capacità”.