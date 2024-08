Varese, l’Ospedale di Circolo ha un nuovo parcheggio con 150 posti in più

Varese, 1 agosto 2024 - Un nuovo parcheggio pubblico di quasi 150 posti è stato aperto ieri in via Guicciardini, a pochi metri dall’Ospedale di Circolo di Varese. L’area è a disposizione degli utenti e dei pazienti della struttura sanitaria e permette di dare respiro alla sosta in una zona dove è sempre difficile trovare un posto auto, in particolare dopo che il piano 1 del parcheggio multipiano situato proprio di fianco all’ospedale è stato destinato ai dipendenti del nosocomio, che avevano chiesto più spazi di sosta riservati tramite una raccolta firme. La tariffa per gli utenti nel nuovo parcheggio sarà di due euro al giorno.

Lo spazio è stato ricavato in seguito ad un intervento di rigenerazione dell’area dove prima sorgeva la ex Mori, un sito industriale da tempo in disuso. “La rigenerazione della ex Mori è stato un passaggio molto importante per l’intera città - commenta l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati - chi vive o frequenta la zona sa che parliamo di una operazione di riqualificazione e bonifica non di meno di quella che si sta portando avanti a Masnago. Grazie a questo intervento abbiamo aperto un nuovo grande parcheggio di circa 150 posti auto dedicato agli utenti dell’ospedale che ora avranno molti più parcheggi a disposizione. Una grande opportunità dunque che si unisce ad una generale miglioria per il comparto”.

All’apertura del parcheggio si affianca inoltre un’altra novità, con l’inaugurazione di una nuova strada. Gli operai ieri hanno infatti rimosso anche le transenne della via che sarà una nuova congiunzione tra le vie Guicciardini e Gozzi, nella zona di viale Borri. Anche la realizzazione di questa strada era stata inserita come richiesta dell’amministrazione per la riqualificazione dell’area.