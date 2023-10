Operaio si ferisce col muletto a Origgio: gamba rotta, corsa in ospedale

Ancora un infortunio sul lavoro, è accaduto ieri pomeriggio a Origgio in un’azienda che si occupa di spedizioni con sede in via Saronnino. L’operaio ferito, un uomo di 59 anni, è stato trasportato in ospedale a Varese, con varie fratture, ma non in pericolo di vita. Sul posto, appena lanciato l’allarme, i soccorsi con l’ambulanza, i vigili del fuoco, da Como è decollato l’elisoccorso atterrato in un campo in prossimità della sede dell’azienda in cui si è verificato l’infortunio. Per fortuna le condizioni dell’operaio dopo una prima valutazione da parte degli operatori sanitari sono apparse meno gravi rispetto a quanto si era temuto, ha riportato alcune fratture ad una gamba. Secondo una prima ricostruzione il cinquantanovenne è stato urtato da un muletto.

Sul posto gli agenti della Polizia locale hanno raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Purtroppo anche nel territorio varesino continuano gli infortuni negli ambienti di lavoro, tema sempre al centro dell’attenzione dei sindacati con la richiesta di maggiore formazione e maggiori controlli da parte degli organi competenti, i settori da tenere maggiormente sotto controllo l’edilizia e la logistica.. Secondo i dati più recenti la provincia di Varese era al quarto posto per numero di infortuni a livello regionale.

Rosella Formenti