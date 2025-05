Operaio incastrato in una buca “Liberato” dai vigili del fuoco. Ricoverato in gravi condizioni

È stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso l’operaio rimasto coinvolto in un grave infortunio sul lavoro, avvenuto nel pomeriggio di venerdì in via San Francesco, all’altezza del civico 15. L’uomo era impegnato in un cantiere, uno scavo della rete fognaria quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto ferito. L’allarme è scattato intorno alle 16.45 e i soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e un’autoinfermieristica, mentre da Milano è stato fatto decollare l’elisoccorso, atterrato nel vicino campo da calcio per consentire un rapido trasferimento del ferito.

Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che hanno collaborato con il personale sanitario per recuperare l’uomo dalla buca in cui si trovava, sistemarlo sulla barella e affidarlo alle cure dei medici. L’area è stata transennata e chiusa temporaneamente al traffico per consentire in sicurezza tutte le operazioni di soccorso. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Saronno, attivati per raccogliere informazioni utili alla ricostruzione dell’accaduto, e i tecnici di Ats Insubria per le verifiche previste in caso di incidente sul lavoro.

L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio, con la completa riapertura della strada alla circolazione. Tanti i residenti che hanno seguito le operazioni delle strade dai palazzi o dai marciapiedi intorno alla zona transennata a cui si sono aggiunti gli automobilisti di passaggio che non potendo procedere sono scesi dal veicolo per vedere i soccorsi in azione e l’elisoccorso.

Sara Giudici