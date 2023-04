Operaio di 24 anni colpito a un braccio da una griglia di venti chili

Un incidente sul lavoro che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze quello accaduto a Boffalora. Dove, ieri pomeriggio, due ditte differenti erano impegnate in alcuni lavori sul territorio dove sorgerà la Vetropack in via Magenta. Alcuni operai stavano lavorando sul lato sud ed erano incaricati di piastrellare il pavimento. Sopra di loro, all’altezza di circa 5 metri, c’era un’altra squadra, di un’altra ditta, impegnata nella verniciatura di alcune tubazioni. Per arrivare alle tubazioni gli operai hanno rimosso la griglia metallica del peso di circa 20 chili. L’hanno sollevata cominciando i lavori di verniciatura. Una volta ultimati hanno riposizionato la griglia al suo posto. Quest’ultima è scivolata in avanti finendo al suolo dove c’era un giovane piastrellista. Fortuna vuole che il ragazzo di 24 anni sia stato colpito soltanto di striscio al braccio: è stato medicato dai soccorritori della Croce Bianca e portato in codice verde al Fornaroli di Magenta.

Graziano Masperi