Open Day per aspiranti matricole

Le aspiranti matricole dell’Università dell’Insubria oggi dalle 9 potranno visitare il Campus di Bizzozero per l’Open Day 2025. Ad accoglierli la rettrice Pierro e il prorettore Umberto Piarulli. Quest’anno ogni corso di laurea sarà raccontato nel Dipartimento di riferimento, le presentazioni si terranno in due turni: il primo dalle 9 alle 11, il secondo dalle 11.30 alle 13.30. Nutrita la lista d’attesa per i corsi dell’area sanitaria, che comprendono Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, quest’anno senza test d’ingresso, come Infermieristica e Fisioterapia. Nel pomeriggio gli studenti interessati a Scienze motorie, dalle 14.30 alle 16.30 al PalaInsubria potranno assistere alla presentazione del corso e partecipare a una lezione pratica aperta. Sono richiesti abbigliamento idoneo e calzature da palestra.

Ro.C.