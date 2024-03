Oltre quarant’anni di servizio nella Polizia di Stato . In pensione il sostituto commissario Alessandro Tofani

Una vita nella Polizia di Stato: dopo oltre quarant’anni di servizio il Sostituto Commissario Alessandro Tofani è andato in pensione. Arruolatosi nel 1982, ha raggiunto la Questura di Varese un anno dopo, il 20 dicembre 1983, con la qualifica di Agente e, fin dagli esordi della sua carriera, assegnato alla Squadra Mobile, ufficio nel quale si è dedicato a numerose attività investigative e di polizia giudiziaria per quasi trent’anni, fino al 31 dicembre 2014. Numerose le indagini e le operazioni alle quali il Sostituto Commissario Tofani ha preso parte. Dal 1° gennaio 2015 è passato nella locale Divisione Anticrimine, dove si è dedicato negli ultimi anni della sua carriera al coordinamento della sezione sulle misure di prevenzione. Al Sostituto Commissario Alessandro Tofani il sentito ringraziamento e gli auguri del Questore Michele Morelli e di tutti i colleghi in servizio nella Questura.