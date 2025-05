Nuovo posto di Polizia in ospedale: "Più forza preventiva e deterrente"

Nuova sede per il posto di Polizia presso l’Ospedale di Circolo di Varese. I locali, operativi già da qualche mese, sono stati inaugurati ufficialmente mercoledì mattina dal questore Carlo Mazza insieme alla direzione strategica di Asst Sette Laghi e alle autorità, con la presenza del sindaco Davide Galimberti. L’ufficio è situato nell’area subito adiacente al Pronto Soccorso, cioè quella ritenuta più a rischio, per permettere agli operatori di monitorare più efficacemente e intervenire prontamente nei casi di criticità. La precedente sede si trovava invece in un punto meno visibile, accanto alla direzione medica del Ps. L’obiettivo è quello di tutelare sempre di più l’utenza e il personale sanitario. Lo spostamento nei nuovi locali, che consentono una migliore sistemazione anche dal punto di vista degli spazi, si inserisce nell’ambito delle iniziative finalizzate a rafforzare la cornice di sicurezza delle strutture sanitarie della provincia.

Lo scorso 7 ottobre era avvenuta l’apertura del posto di Polizia presso l’Ospedale di Gallarate, mentre il 26 novembre era seguita la firma dei protocolli operativi che prevedono la condivisione delle immagini di videosorveglianza dei Pronto Soccorso con la centrale operativa della Questura. Quindi l’apertura del posto di Polizia presso l’ospedale di Busto Arsizio avvenuta lo scorso 12 dicembre. Nella nuova sede a Varese è stata assegnata, oltre al personale della Questura che già prestava servizio presso l’ospedale, anche un’agente della Polizia locale di Varese, al fine di incrementare la forza pubblica a tutela dei cittadini e del personale sanitario. Un potenziamento che consente di assicurare la presenza sul posto tutti i giorni sia al mattino che al pomeriggio.

Da inizio anno (quando è avvenuto il trasferimento nella nuova sede) ad oggi il bilancio è positivo. "I casi di emergenza sono stati veramente pochissimi, si contano sulle dita di una mano - ha detto il questore - perché la funzione preventiva e di deterrenza dell’impianto della cartellonistica si è rivelato efficace, noi abbiamo proprio puntato su questo. Quindi siamo veramente soddisfatti da questo punto di vista: siamo grati alla direzione sanitaria per averci concesso questi spazi". Il direttore generale di Asst Sette Laghi Giuseppe Micale ha sottolineato l’importanza della tutela degli operatori sanitari che sono spesso vittime di violenza.