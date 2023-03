Varese, il nuovo Piano di governo del territorio entro la fine del 2024

Il professor Andrea Arcidiacono

Varese – Sarà il Dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano a supportare l’amministrazione comunale di Varese nella formazione del nuovo Piano di governo del territorio. Il gruppo di lavoro, guidato dal professor Andrea Arcidiacono con le professoresse Pogliani e Ronchi, svolgerà il coordinamento scientifico e realizzerà studi e ricerche a supporto dell’elaborazione del nuovo Pgt. Gli esperti dell’ateneo milanese analizzeranno i vari aspetti della città, dalla mobilità all’ambiente, fino al tessuto economico e quello urbanistico, dai bisogni dei cittadini alla qualità della vita e ai cambiamenti sociali di questi ultimi anni. "Siamo già al lavoro - ha detto Arcidiacono - per studiare la migliore strategia che possa pensare alla città del futuro in cui si migliori ancora di più la qualità della vita. Le sfide di oggi mettono al centro la rigenerazione urbana e ambientale della città esistente e il contenimento del consumo di suolo".

Gli spunti indicati dal Politecnico saranno integrati con gli studi tecnici di carattere geologico, ambientale, idraulico e sismico, oltre che gli approfondimenti di carattere economico, sociale e demografico. Grazie a dei voli aerei sopra la città sarà effettuata inoltre una mappatura cartografica aggiornata della Varese del 2023. E il Comune vuole aprire il percorso verso il nuovo documento urbanistico anche ai cittadini. "Metteremo in campo tutti i sistemi più innovativi per favorire il coinvolgimento diretto nella predisposizione di questo fondamentale strumento", spiega l’assessore alla rigenerazione urbana Andrea Civati. In quest’ottica è pronta a partire l’iniziativa chiamata "Il mercoledì del Pgt". Tutti i mercoledì dal 5 al 26 aprile, dalle 8.30 alle 12.30, i cittadini potranno discutere direttamente con l’amministrazione del nuovo piano urbanistico della città, ricevendo chiarimenti sullo strumento del Pgt e quale sia la sua importanza per Varese. Non bisogna prenotarsi: sarà sufficiente presentarsi in Municipio. Il percorso che porterà all’entrata in vigore del nuovo Piano di governo del territorio ha una durata prevista di circa due anni: l’obiettivo di Palazzo Estense è di giungere a conclusione per la fine del 2024.