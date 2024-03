Nuovo gestore al chiosco di Villa Mylius

Il chiosco nel parco di Villa Mylius ha un nuovo gestore. Sono state aperte martedì le buste del bando per l’assegnazione del locale. Ad aggiudicarsi la gestione della struttura è stato Massimiliano Dellavalle, imprenditore del settore noto a Varese per essere uno dei soci di un locale storico come L’UvaRara di via Cavallotti e prima ancora gestore della Vineria del Croce.

La sua proposta non era l’unica in corsa: altri due partecipanti avevano presentato un’offerta. L’asta, che partiva da una base annua di circa 11mila euro, si è chiusa su una cifra di 18mila euro all’anno. La durata della concessione è di nove anni.

Potrà quindi riaprire per la bella stagione il bar situato in uno dei parchi del centro più frequentati dai varesini. Il bando prevede l’apertura del chiosco dal 15 aprile al 31 ottobre, per un minimo di 139 giorni. Tra aprile e maggio è prevista la riapertura. Il chiosco di Villa Mylius va ad aggiungersi ad altre attività “open air“ situate nei parchi pubblici cittadini. A settembre 2023 ha aperto il nuovo chiosco dei Giardini Estensi con la gestione di Raffaele “Schizzo“ Bruscella del Balthazar, mentre nell’estate del 2022 il Parco Mantegazza a Masnago ha accolto il chiosco Cill gestito dai fratelli Baggiani.

Intanto alla Schiranna, la spiaggia varesina, ha da poco riaperto il chiringuito in riva al lago che affianca il bar (con piscina) al lido. Con l’arrivo della primavera e della Pasqua, meteo permettendo, entra dunque nel vivo la stagione all’aperto per i locali della città.

Lorenzo Crespi