Nuovo complesso scolastico Rodari. Sono cominciate le demolizioni

Sono cominciati i lavori per la realizzazione del nuovo complesso scolastico Rodari in via Villoresi a Somma Lombardo, un progetto finanziato con i fondi del Pnrr, valore 8,5 milioni di euro. Nei giorni scorsi è stato consegnato dall’amministrazione comunale il cantiere, quindi hanno preso il via le operazioni di demolizione del vecchio plesso Rodari, demolizione selettiva, che si protrarrà per circa 6 mesi, un tempo necessario per seguire le regole imposte dal Pnrr che prevede il riciclo massimo dei materiali di rifiuto e la suddivisione di tutto quello che viene demolito a garanzia di uno smaltimento corretto. Un grande progetto per la città, uno dei due in provincia di Varese ad avere ottenuto le risorse del Pnrr , l’altro riguarda la realizzazione della nuova scuola media di Madonna in Campagna a Gallarate. I lavori devono essere conclusi nel mese di marzo 2026. Tra due anni con le nuove Rodari Somma Lombardo disporrà di una scuola autosufficiente, moderna, sostenibile, innovativa che all’attività didattica affiancherà una serie di opportunità aperte alla cittadinanza.