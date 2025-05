Nuovo baby sindaco. Eletta Angelica Spano: "Sono molto felice"

Lo scorso dicembre era stato eletto il primo sindaco dei ragazzi a Varese: Leonardo Pedroni per l’Istituto comprensivo Varese 3 Vidoletti. Ora anche il comprensivo Varese 1 Don Rimoldi ha il suo sindaco, anzi la sua sindaca. È stata eletta infatti Angelica Spano (nella foto al centro). Tanta emozione nelle sue prime parole: "Sono molto felice di tutto questo, non me l’aspettavo", ha detto dopo aver indossato la fascia tricolore.

Al suo fianco la dirigente scolastica Caterina Gioia e la garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Varese Laura Caruso. "Angelica l’ho vista crescere, perché è stata un’alunna della Sacco che ora frequenta la Don Rimoldi - ha detto la garante - è una ragazza che ha tanta voglia di lavorare per la sua scuola e per il suo quartiere".

Quindi ha anticipato i prossimi eventi: a settembre ci sono momenti di formazione tra i consigli comunali dei diversi istituti comprensivi. Ora manca all’appello solo l’Ic Varese 2 Pellico, che si riunirà per scegliere il suo sindaco. "Si voterà il 23 maggio - spiega Filippo Tomasello, referente provinciale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze - quindi il 3 giugno avremo il nostro sindaco metropolitano della città di Varese".

