Nuovi infermieri e Oss. Asst assume personale

Massimo impegno di Asst Sette Laghi per reclutare personale: nei giorni scorsi sono state adottate due delibere di assunzione di 30 operatori socio sanitari a tempo indeterminato e di 39 infermieri a tempo determinato. Per quanto riguarda gli Oss, la nuova fase di assunzioni, oltre a garantire la completa copertura del turnover nell’Asst, sosterrà un progetto nel Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo, che prevede la creazione di un’area di boarding geriatrico, e l’estensione del servizio di Info Point, tutti i giorni dalle 8 alle 20. Alcuni di questi nuovi Oss saranno coinvolti nella riorganizzazione dei blocchi operatori, mentre un altro gruppo sarà destinato all’ospedale Del Ponte, nello staff necessario all’attivazione delle camere protette della OncoEmatologia Pediatrica, un progetto sostenuto dalla Fondazione Giacomo Ascoli.

Dei 39 infermieri assunti, 30 sono neolaureati dell’Università Insubria, "a conferma dell’attrattività di Asst Sette Laghi nei confronti dei neoprofessionisti che, grazie alla progettualità di engagement sviluppata, diventano ora dipendenti aziendali – sottolinea Antonio Staffa, alla guida della direzione assistenziale delle professioni socioSanitarie –. I neoassunti saranno distribuiti su tutte le sedi aziendali e garantiranno un sostegno concreto ai loro colleghi". Proprio per proseguire lungo la linea intrapresa e massimizzare la capacità di reclutamento, la Asst riproporrà gli avvisi pubblici sempre aperti per alcuni profili professionali, così da garantire continue possibilità di inserimento lavorativo. Inoltre sono già pubblicati in Gazzetta Ufficiale diversi concorsi per reclutare infermieri, infermieri pediatrici, tecnici di radiologia e tecnici di laboratorio. Sul fronte dei medici, invece, l’approvazione del decreto Milleproroghe ha consentito di rinnovare gli incarichi ad alcuni medici pensionati che prestano servizio in libera professione. Contestualmente, si continuano ad assumere medici, sia con contratto libero professionale, sia dipendenti. Come liberi professionisti sono stati assunti 9 specializzandi, per supportare il Pronto Soccorso e l’attivazione dei Team di risposta rapida domiciliare (Trrd), mentre come dipendenti, da dicembre sono entrati in servizio 11 specialisti.