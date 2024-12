Nuove strutture sportive. Palestra e area beach volley. Lavori all’istituto Dalla Chiesa

SESTO CALENDE (Varese)L’anno si chiude con una bella notizia per l’istituto superiore Dalla Chiesa: è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i nuovi impianti sportivi. L’intervento, del valore di 2,4 milioni di euro stanziati dalla Provincia, prevede una nuova palestra e un campo da beach volley coperti da tensostruttura. Inoltre, nello spazio adiacente, sarà realizzato un campo da calcio a cinque in erba naturale, ampliando significativamente le opportunità sportive per alunni e associazioni locali. "Con circa 1.500 studenti distribuiti su più indirizzi, tra cui il liceo scientifico a indirizzo sportivo, l’istituto di Istruzione rappresenta un punto di riferimento educativo per tutto il territorio", spiega il Comune.

"Negli ultimi anni ha registrato un costante aumento di iscrizioni, a dimostrazione della crescente richiesta di percorsi formativi che coniughino sport e studio. Questo successo ha messo in evidenza la necessità di infrastrutture moderne e adeguate. A questa situazione si è aggiunta la crescente domanda da parte delle associazioni, che hanno ottenuto ottimi risultati sia in termini numerici di iscrizioni sia nei campionati". Nei giorni scorsi sono cominciati i lavori di rifacimento del fondo della palestra, inutilizzabile da oltre un anno per i danni causati dalle infiltrazioni: la nuova pavimentazione sarà pronta entro fine gennaio e potrà accogliere basket, pallavolo, pallamano, calcio a cinque. Ros.For.