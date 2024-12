Nuove rotte sotto accusa. Test sul rumore a confronto

L’appuntamento è per domani a Somma Lombardo, dove alle 18 alla Sala Polivalente Giovanni Paolo II (biblioteca) è convocata l’assemblea pubblica per un confronto sulla sperimentazione delle nuove rotte di decollo. Un momento di confronto richiesto in più occasioni dai comitati del territorio che contestano i risultati della sperimentazione che, secondo loro, ha peggiorato i disagi in alcune zone, in particolare le frazioni sommesi di Coarezza, Maddalena e il comune di Golasecca, sulle quali sarebbe aumentato il rumore degli aerei come pure sulla fascia novarese. Verrà dato spazio all’illustrazione dei dati di Arpa che riguardano la sperimentazione avviata il 18 aprile e conclusa alla fine di settembre, con il ritorno dal mese di novembre allo scenario per i decolli precedente l’avvio della “prova”. Si parlerà anche delle azioni per mitigare il rumore. Sono attesi tecnici di Enav e di Sea, oltre ai sindaci di Casorate Sempione, Arsago Seprio, Cardano al Campo e Somma Lombardo.

Le nuove rotte sono contestate dai comitati di Golasecca e Coarezza, per i quali la situazione è peggiorata, per questo il Comitato di Coarezza ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica firmato da un centinaio di persone. Secondo i risultati dei test portati all’attenzione della Commissione aeroportuale da parte di Arpa si sono registrati miglioramenti: per i territori sui quali impattano i decolli dalla pista di sinistra, 35 L (Somma Bassa, Maddalena, Coarezza e Golasecca), si è ridotta la popolazione esposta ad un rumore, uguale o superiore ai 55 decibel, per i comuni sorvolati dai decolli dalla pista di destra, 35R (Casorate Sempione, Arsago Seprio e Mezzana) non si sono registrati grossi cambiamenti, per la parte sud i dati parlano di un miglioramento. A questi dati ha replicato il Comitato di Golasecca presentando i risultati di un proprio monitoraggio che evidenzia per Golasecca "un impatto acustico estremamente elevato e intollerabile, con una frequenza di sorvoli aerei particolarmente elevata durante l’intero arco della giornata" mentre per Arpa anche a Golasecca è stato rilevato un miglioramento. Il test è stato contestato anche dal Comitato Vivere Coarezza per il quale si è creata “una situazione intollerabile”, motivo dell’esposto. Paolo Verri