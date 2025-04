Accusato di maltrattamenti in famiglia. Petrone esce con braccialetto elettronico

Disposta ieri pomeriggio per l’ex assessore gallaratese Alessandro Petrone la scarcerazione, il Gip ha accolto la richiesta di attenuazione della misura di custodia cautelare presentata dall’avvocato difensore Daniele Galati in sede di convalida dell’arresto avvenuto lo scorso 29 marzo. Petrone, che è accusato di maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre e dei fratelli, non potrà avvicinarsi ai familiari. Oltre al divieto di avvicinamento, il Gip ha disposto inoltre l’applicazione del braccialetto elettronico o, qualora questo non fosse disponibile, il divieto di dimora a Gallarate dove risiedono le parti offese. In sede di interrogatorio l’ex assessore quarantanovenne ha dichiarato di non aver mai picchiato la madre. Ros.For.