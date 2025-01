Nuove rotte di decollo. La mappatura del rumore

L’Arpa (agenzia regionale per l’ambiente) del Piemonte ha pubblicato la mappatura del rumore dell’aeroporto di Malpensa nel territorio piemontese, realizzata su incarico della Provincia di Novara e con il supporto dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca. La mappatura acustica restituisce una dettagliata informazione sul grado di inquinamento da rumore aeronautico sul territorio nel periodo di maggior traffico nel 2022, in particolare in relazione ai valori limite di rumore stabiliti dai Piani di zonizzazione acustica (Pza) comunali e al numero di persone potenzialmente esposte. Nelle mappe vengono evidenziati anche i siti delle quattro centraline costituenti la rete di monitoraggio acustico aeroportuale gestita da Arpa Piemonte i cui dati di recente hanno consentito di quantificare l’impatto acustico determinato dal sorvolo degli aerei durante la sperimentazione delle nuove rotte di decollo, nel periodo aprile – novembre 2024.

Nel territorio piemontese continua nel frattempo la mobilitazione del Comitato dei Cittadini di Varallo Pombia con la raccolta di firme per ribadire la contrarietà alle nuove rotte. Ros.Fo.