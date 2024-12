Nuova vita per l’ex Consorzio agrario: "Valorizziamo il patrimonio locale"

Nuova vita all’ex Consorzio agrario di Varese: lo storico edificio verrà riqualificato grazie a un’impresa varesina. Un momento storico perché lo stabile tra via Magenta e via Piave era in disuso ormai da diversi anni. Un intervento di rigenerazione su uno spazio di oltre 5mila metri in un luogo strategico della città, in questi anni al centro di importanti iniziative di riqualificazione, con il nuovo largo Flaiano, piazza Repubblica e la zona stazioni, che stanno dando una spinta anche alla diffusione di iniziative private di rigenerazione. "Si sta concretizzando quel processo virtuoso che avevamo progettato quando abbiamo dato il via agli interventi dei tre comparti strategici", commenta il sindaco Davide Galimberti.