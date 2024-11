Nuova vita per il Bossi. Si ritorna a fare shopping

Nuovo inizio per il padiglione giallo dell’ex centro commerciale Bossi con l’arrivo di Risparmio Casa. Dopo una lunga chiusura, il padiglione giallo degli ex grandi magazzini Bossi di via Clerici è pronto a rinascere sotto la gestione di Risparmio Casa, gruppo italiano specializzato nella grande distribuzione di prodotti per la casa e la persona. L’apertura del punto vendita, in passato di Grancasa è attesa entro la fine di dicembre: segnerà il ritorno in attività di uno spazio simbolo del territorio saronnese situato al confine tra Saronno e Gerenzano.

I lavori di allestimento stanno coinvolgendo il personale della precedente gestione Grancasa. Dopo aver concluso il periodo di cassa integrazione, alcuni dipendenti sono stati reimpiegati per preparare il nuovo punto vendita. Tuttavia, non tutto il personale storico è rientrato: alcuni hanno trovato nuove occupazioni, altri sono andati in pensione o stanno affrontando un periodo di disoccupazione. La squadra attuale sta lavorando per allestire gli spazi destinati alla clientela.

Lo conferma anche Livio Muratore, segretario generale della Filcams Cgil Varese: "Il personale è già al lavoro per la preparazione del punto vendita e, come in tutte le fasi di questa vicenda, seguiamo da vicino ogni sviluppo". Del resto Risparmio Casa ha acquisito nel 2023 undici punti vendita della rete Grancasa, concludendo una crisi iniziata nel 2016. Tra questi, il padiglione di Gerenzano doveva essere uno dei primi a riaprire con la nuova insegna ma in realtà l’apertura prevista per marzo 2023 è stata più volte rinviata. L’ex padiglione giallo è stato oggetto di interventi significativi di ristrutturazione.

L’apertura ha subito diversi rinvii a causa di ritardi dei danni provocati dal maltempo estivo: la grandinata del luglio 2023 ha infatti messo ko la copertura e sono stati necessari molti interventi di manutenzione e ripristino che si sono aggiunti a quelli di ristrutturazione legati al cambio di proprietà.