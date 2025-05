Notte alcolica e violenta. Cugini nei guai

Arrestati dopo un inseguimento due uomini, di 29 e 36 anni, italiani, già noti alle forze dell’ordine, per una serie di reati e per la dipendenza dall’alcol, responsabili di un’aggressione e di una spaccata ad un negozio. I due, che sono cugini, secondo quanto ricostruito, nella serata di lunedì hanno aggredito a Luino il dipendente di un supermercato di via XXV Aprile, lasciato a terra ferito e sanguinante Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, sono subito arrivati i carabinieri che nel giro di pochi minuti hanno rintracciato i due aggressori, portati in caserma. Rilasciati dopo gli accertamenti di rito, i due italiani non avevano ancora finito di creare problemi: hanno infatti mandato in frantumi la vetrina di un negozio e quindi asportato la cassa, bottino oltre 400 ero. Poco dopo sono stati intercettati e fermati, portati di nuovo in caserma hanno scatenato il caos con calci e pugni ai militari. Contestati a entrambi anche atti vandalici commessi a Laveno Mombello, prima di raggiungere Luino. l’incendio di cassonetti di rifiuti e il danneggiamento di una vetrina. Ieri sono comparsi a Varese in Tribunale per la direttissima, il pubblico ministero ha chiesto per il più anziano (appena uscito dal carcere) la custodia cautelare in carcere, per l’altro l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice ha convalidato gli arresti e applicato la custodia cautelare in carcere per il trentaseienne mentre per l’altro l’obbligo di firma: dovrá ogni giorno recarsi al comando dei carabinieri. Già noti alle forze dell’ordine, nel mese di marzo nel corso di un controllo della Polizia hanno aggredito con violenza due agenti.

R.F.