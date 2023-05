Nota una tapparella alzata, fa scoprire un’occupazione abusiva

Tecnologia, controllo del vicinato spontaneo e forze dell’ordine: tre elementi che, se alleati, danno frutti. Lo prova quanto capitato in paese, qualche giorno fa, che ha permesso di individuare un occupante abusivo nelle ex case comunali di via San Giulio. Dimostrazione che, senza improvvisarsi sceriffi, ma segnalando anomalie, ciascuno di noi può dare un contributo al vivere civile. È quello che ha fatto un residente della zona: aveva notato, al secondo piano di uno dei palazzi di via san Giulio (oramai disabitati e murati lungo l’intero piano terra) una finestra con le tapparelle insolitamente alzate. Il cittadino ha allertato la polizia locale, che ha provveduto a effettuare i controlli nello stabile, utilizzando un drone.

L’apparecchio ha rilevato l’intrusione di ignoti negli appartamenti al piano superiore. Gli agenti della polizia locale sono quindi entrati nell’edificio, attraverso una scala antincendio, accertando l’effettiva presenza di un uomo, rinchiusosi all’interno di un appartamento. La persona, colta sul fatto, ha dovuto confermare alle forze dell’ordine l’occupazione dell’abitazione, a cui accedeva dal balcone del primo piano, per mezzo di due scale da ponteggio. Le scale utilizzate, alcuni indumenti e un giaciglio improvvisato sono stati poi rinvenuti dalla polizia locale, una volta entrata nell’appartamento, dopo lo sfondamento della porta. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per invasione di terreni ed edifici di proprietà pubblica e l’immobile è stato completamente ispezionato.

"Sebbene in quella zona non risulti costituito formalmente un gruppo di controllo del vicinato – ha detto il sindaco Mirella Cerini –, la collaborazione fra i cittadini e la polizia locale ha consentito di contrastare un fenomeno che avrebbe potuto portare all’invasione dell’edificio da parte di più persone. A questi cittadini attenti e alla polizia locale va il sincero ringraziamento dell’amministrazione".

Silvia Vignati