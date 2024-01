“Nonni vigili”. Il Municipio cerca volontari

Il Comune cerca volontari che vogliano impegnarsi nel trasporto socio-assistenziale o come nonni vigili. Il trasporto socio-assistenziale è gestito da Auser Legnano per conto dell’Azienda Speciale Multiservizi Rescaldina. La disponibilità può essere continuativa o saltuaria. Il volontario può dedicare anche un tempo contenuto, ma prezioso per le persone che devono recarsi ai Centri diurni disabili, in ospedali o strutture mediche della zona. È solo richiesto il possesso della patente B. Per adesioni, contattare Auser (auserticinoolona@auser.lombardia.it) o Azienda Multiservizi in via Asilo. Il nonno vigile è importante per la sicurezza dei bambini e delle loro famiglie. L’impegno richiesto è limitato agli orari di entrata e uscita dalle scuole del Comune. Non serve alcuna esperienza, in quanto gli agenti di Polizia locale affiancheranno i volontari. Ccontattare la Polizia locale o scrivere a polizia@comune.rescaldina.mi.it. S.V.