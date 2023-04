Nonna Irene spegne 100 candeline alla fondazione Sant’Erasmo

lI rapporto Istat 2022 indica una popolazione di centenari in aumento, sul territorio italiano. Vivono soprattutto nel Nord-ovest, e sono in prevalenza donne. Progressi della medicina, alimentazione più equilibrata, rete di rapporti sociali che ancora tiene e impedisce un ripiegamento su di sé: tanti i fattori che possono condurre a una vita così lunga. Non è raro nelle Rsa festeggiare i centenari. In febbraio, a Inveruno, Giuseppina Lanticina ha soffiato su 102 candeline alla Casa famiglia Azzalin. Giovedì, nella Rsa della Fondazione Sant’Erasmo, si è fatto festa per i 100 anni di Irene Malachia. L’assessore Monica Berna Nasca le ha fatto visita con un dono. "Irene è una donna forte: è nata e ha vissuto a Rescaldina e ha lavorato alla Bassetti - dicono alla Fondazione -. Vedova di Valfredo, Irene si è poi occupata delle due figlie Sergia e Vittorina, che le fanno visita quotidianamente alla Sant’Erasmo, diventata la sua casa dal 2017. Irene è nonna e anche bisnonna di Gaia e Lorenzo". S.V.