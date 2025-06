Non è Napoli, siamo a Busto. Sette giorni per veri golosi. Torna la “Festa della pizza”

Non c’è il Vesuvio, non c’è il mare…ma per una settimana, da oggi a domenica 15 giugno, Busto sarà capitale della pizza. Dopo il successo delle tre precedenti edizioni torna la “Festa della pizza” istituita dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Ascom Busto, per valorizzare le attività produttive locali e promuovere lo sviluppo economico del territorio. Sono 16 le pizzerie che partecipano alla festa e ripropongono la “Pizza Busto”, per metà calzone e per l’altra metà pizza. La metà calzone avrà il ripieno a sorpresa scelto da ciascun locale, mentre l’altra metà pizza avrà ingredienti identici per tutti, il pomodoro e la mozzarella. La pizza sarà a forma di B e i colori saranno quelli della Città, il rosso del pomodoro e il bianco della mozzarella. Quest’anno alcuni locali (Pizzeria Capri, DoppioZero, La Piazzetta del Gusto, Pizzeria al Cantuccio e Il Pizzaiolo) propongono anche il menu “pizza Busto + dolce BB” in collaborazione con le pasticcerie Pâtisserie Tonetti, Pasticceria Santa Maria, Pasticceria Chiara, Panificio Frangipane e La Piazzetta del Gusto. Il Dolce BB, ideato dall’Amministrazione comunale e dal Distretto del Commercio in collaborazione con pasticcerie e panetterie del territorio, è una specialità, marchiata con le lettere stemma della città BB, da condividere con amici fuori città, ma anche da accompagnare al dopo cena a Busto Arsizio.

C’è pure un premio: Confcommercio premierà con una Smart Box i primi tre clienti che, nella settimana della festa della pizza, acquisteranno o consumeranno tre “Pizze Busto” in tre giorni diversi presso tre diverse attività, di cui almeno una pizza + dolce busto. Farà fede il timbro sul “pizzaporto” distribuito dalle pizzerie: la foto del pizzaporto timbrato dalle tre pizzerie dovrà essere inviata al numero 366 4841612 via Whatsapp.

R.V.