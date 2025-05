No al polo logistico, si raccolgono firme

Al via la mobilitazione del Comitato di cittadini promosso per contrastare il progetto del maxi polo logistico che potrebbe essere realizzato nella vasta area verde del Campagnone, nella frazione di Tornavento. Sabato e domenica i volontari saranno presenti nella piazzetta Parravicino, a Tornavento, bellissimo balcone naturale sulle Alpi e la valle del Ticino, simbolo della frazione, per promuovere una raccolta firme per tutelare l’area verde minacciata dal cemento. Spiegano i rappresentanti del Comitato "Più Tornavento, meno cemento" che l’obiettivo nel finesettimana " è illustrare e raccogliere firme per bloccare la nascita di un nuovo ecomostro proprio nel cuore di Tornavento". E ricordano che "il piano riguarda l’intera occupazione del Campagnone fino alla ex dogana austroungarica, Sono circa 312 mila metri quadrati, non possiamo permettere un tale scempio". Il Comitato ha il sostegno dell’Associazione Viva Via Gaggio che mesi fa ha avviato online una petizione per salvare il Campagnone.

R.F.