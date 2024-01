Niente falò della Gioebia all’Ite Tosi, la preside finisce nel mirino

Gioebia con polemica a Busto Arsizio. Forse c’è da rimpiangere il passato quando la vera tradizione dei nonni era rappresentata dal fantoccio fatto di stracci che si dava alle fiamme per scacciare i guai e “bruciare” l’inverno, negli ultimi decenni invece la Gioebia sulle… spalle si è caricata argomenti di attualità e di politica, alimentando in alcuni casi le polemiche come quando nel 2018 sul falò finì il fantoccio, realizzato dai Giovani Padani, raffigurante Laura Boldrini, allora Presidente della Camera. La polemica è tornata in piazza ieri con la Gioebia realizzata dagli esponenti della Lega Giovani che hanno preso di mira, secondo loro con intento goliardico, la preside dell’Ite Tosi Amanda Ferrario. Motivo? Il mancato falò all’istituto Tosi, una tradizione, secondo i giovani leghisti,cancellata dalla dirigente. La preside, a Londra con una delegazione di docenti per una fiera internazionale dedicata all’innovazione metologica e all’intelligenza artificiale, ieri ha replicato "Nessuno ha chiesto di fare la Giobia a scuola, nemmeno l’Associazione Noi del Tosi", quindi ha continuato "Fanno sorridere questi giovani vecchi della Lega. Devono avere davvero ben poco da fare e cattivo gusto da vendere se pensano, ogni anno, solo alla Gioeubia del Tosi, anzi no, della preside del Tosi. Bisognerebbe spiegare a questi giovani vecchi che le tradizioni le portano avanti coloro che le animano, ad esempio i loro comuni. E che le scuole, quelle superiori, fanno istruzione ed educazione, istruzione non solo per gli alunni, anche per tutta la cittadinanza". E ancora "La goliardia è un’altra cosa. E in un periodo storico in cui siamo tutti impegnati ad educare al rispetto, alla lotta alle differenze di genere, all’abolizione della violenza anche solo sussurrata, loro preferiscono dare alle fiamme l’immagine di una donna". Polemiche a parte, tanta gente ha salutato le Gioeubie in piazza Santa Maria e poi folla in serata in via Einaudi per il falò.