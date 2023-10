Nessun tiglio sarà sacrificato per la riqualificazione di piazza San Maurizio

Nessun tiglio sarà abbattuto: salvo anche l’esemplare per il quale era previsto l’abbattimento nell’ambito del progetto di riqualificazione di piazza San Maurizio a Vedano Olona che ne manteneva al loro posto gli altri cinque. Decisione che soddisfa i tanti cittadini, oltre 600, che avevano sottoscritto la petizione per salvare gli alberi. Fa il punto della situazione il vicesindaco Vincenzo Orlandino che dice: "Il progetto per la nuova Piazza San Maurizio è finalmente una realtà, con il parere della Soprintendenza ottenuto a tempo di record, la riqualificazione del centro storico iniziata con la nuova Piazza Chiara Lubich può proseguire speditamente". Quindi sottolinea "La nostra volontà di preservare la storicità del luogo viene ulteriormente confermata dal parere della Soprintendenza che suggerisce il mantenimento anche dell’unico tiglio previsto da abbattere, avallando ulteriormente la nostra posizione e scacciando via definitivamente ogni dubbio sui millantati tagli di tutti i tigli". C’è un’altra novità, fa rilevare ancora il vicesindaco "In questa prima fase, in considerazione della peculiarità dell’area, del brusco aumento dei costi relativi soprattutto allo smaltimento dei materiali e sulla necessità di implementare la videosorveglianza sul posto con almeno due telecamere, si è deciso di optare alla rinuncia sull’area della fontana a raso investendo sulle parti di arredo restanti con scelte maggiormente di pregio". I lavori dovrebbero cominciare a breve ma prima ci saranno incontri con i residenti e con chi lavora nel centro storico per organizzare al meglio il cantiere e ridurre i disagi. R.F.