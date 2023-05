Nel Varesotto al voto solo una manciata di piccoli comuni

Tornata elettorale mini in provincia di Varese. Solo pochi comuni al voto, a partire da Agra, il più piccolo con 400 abitanti. Tre i candidati: il sindaco uscente Luca Baglioni viene sfidato da Andrea Bariani e Sara Ranzoni. Ad Angera, avrà un primo cittadino dopo il commissariamento, sono in corsa in 5: Marcella Androni, Antonio Campagnuolo, Marco Brovelli, Nevio Menegat e Valentino Tirapelle. Ad Azzate la sfida è a 4: il sindaco uscente Gianmario Bernasconi, Raffaele Simone, Antonio Facciuti e Mirko Tiso. Per il neo comune di Bardello con Malgesso e Bregano invece prime elezioni: si sfidano Giuseppe Iocca, già sindaco di Malgesso, l’ex sindaco di Bardello Monica Maestroni e Gianni Armiraglio. A Jerago con Orago due nomi in corsa: il primo cittadino uscente Emilio Aliverti e il consigliere di opposizione Salvatore Rosario Marino. Corsa a 4 infine a Venegono Superiore: in lizza Maria Luisa Limido, Walter Fabiano Lorenzin, Nicola Fiumicelli e Stefano Barbieri.L.C.