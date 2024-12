Nei negozi la tombola di comunità

È ricco di eventi il calendario natalizio a Gallarate, organizzato dal distretto urbano del commercio e dal Comune. Tra le iniziative, la tombola promossa dal Duc, in collaborazione con l’amministrazione, Confcommercio e Naga, con la partecipazione delle attività commerciali della città e dei loro clienti. Ogni negozio aderente ha a disposizione le cartelle e una vetrofania identificativa. Come si gioca? È molto semplice: il cliente dopo l’acquisto riceve i numeri della tombola senza alcun costo aggiuntivo. Questo piccolo gesto crea un legame diretto tra lo shopping natalizio e la possibilità di vincere premi. Premi che saranno rigorosamente a chilometro zero e spendibili esclusivamente nelle attività commerciali della città.

"In questo modo si crea un ciclo virtuoso che sostiene e valorizza i negozianti, le botteghe, i ristoranti e i servizi locali", sottolinea Rocco Longobardi, assessore alle Attività economiche e vicesindaco. "Questo modello trasforma un momento di festa in un’opportunità per rafforzare il tessuto economico e sociale di Gallarate. Il distretto urbano del commercio invita tutti a vivere un Natale speciale, dove la fortuna si intreccia con lo spirito di comunità e con la scelta di un’economia sostenibile, capace di dare valore ai rapporti umani e alla collaborazione locale". Tutte le attività della città sono state invitate ad aderire all’iniziativa che, conclude Longobardi, "celebra l’economia circolare e sostiene il commercio di vicinato". Da domenica si entra nel vivo del programma delle feste. Rosella Formenti