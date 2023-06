Naufragio sul Lago Maggiore, slitta il recupero del relitto: servono mezzi speciali

Sesto Calende (Varese), 2 giugno 2023 – Operazioni di recupero del relitto del "Good…uria", affondato domenica sera nel tratto di lago di fronte alla frazione di Lisanza, a Sesto Calende, ancora da completare. Un intervento complesso, delicato, condotto dagli specialisti dei vigili del fuoco, fondamentale non compromettere le condizioni della barca che sarà messa a disposizione della magistratura.

Cominciato nella mattinata di lunedì nella fase conclusiva sta richiedendo l’utilizzo di mezzi speciali per portare a riva e quindi trasportare in un cantiere nautico l’imbarcazione naufragata, che sarà posta sotto sequestro. A disposizione degli inquirenti il relitto sarà oggetto di tutti gli approfondimenti tecnici i cui risultati forniranno elementi importanti per fare chiarezza sulla tragica vicenda e definire le responsabilità, mentre al momento indagato per naufragio e omicidio colposi è lo skipper Claudio Carminati che nella tragedia di domenica ha perso la moglie, Anya Bozhkova, tra le quattro vittime. Ci sono aspetti fondamentali per l’inchiesta, di cui è titolare la Procura di Busto Arsizio, che potranno essere chiariti analizzando la situazione del natante, se fosse idoneo ad affrontare emergenze meteorologiche, se fosse conforme agli standard nautici, quale fosse la dotazione per la sicurezza.

Una barca per giri turistici sul lago che secondo gli annunci specializzati poteva ospitare fino a un massimo di 15 persone, domenica a bordo c’erano 23 persone, 21 passeggeri, due membri di equipaggio, lo skipper Carminati e la moglie, che non è scampata al naufragio.