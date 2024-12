Musical sulla bellezza del pianeta. A teatro si parla di valori ambientali

Nuovo appuntamento di Accendi il Natale. Sabato alle 21 al Teatro di via Dante andrà in scena il musical Il dono di Gea, un progetto che invita a riscoprire i valori ambientali, spesso trascurati o calpestati in nome del profitto. "Il dono di Gea è molto più di un semplice musical - dice il regista Vincenzo Rasulo -, è un appello alla coscienza collettiva, un incanto che ci sprona a riscoprire la bellezza del nostro pianeta e a impegnarci per proteggerla". Il lavoro è stato ideato e scritto da Alessandro Grosso, i testi delle canzoni sono di Susanna Zucchelli, i costumi di Stefania Pravato, la coreografia di Eleonora Ubertis Albano e Martina Bolognini, la scenografia di Ambrapoint. Gli interpreti sono Susanna Zucchelli (Gea), Federica Passoni (Fata Buona Coscienza), Mario Tahtouth (MagoMagoso), Stefania Pravato (Folletto) e il corpo di ballo A tutta danza. Ingresso 5 euro, prevendita al 14 Art Gallery Café. S.V.