Museo dell’Agorà della Scherma, un gioiello da valorizzare

È un gioiello cittadino, poco conosciuto e per questo ancora più da valorizzare, è il Museo dell’Agorà della Scherma di via Galvani. Per promuoverne la conoscenza è stato organizzato un ciclo di conferenze di approfondimento, curate dalla Pro Patria Scherma con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, che si svolgeranno nella Sala dello sport. Lo spazio museale dal 2012 racchiude cimeli e testimonianze di grande valore, la rassegna che comincerà mercoledì 18 giugno con il primo appuntamento, intende mettere in evidenza come la scherma non sia solo tecnica sportiva, ma elemento di cultura in tanti settori, dalla storia, all’arte, alla letteratura, alla linguistica, alle scienze. Gli incontri proseguiranno fino al mese di dicembre, tra le curiosità il trattato di scherma più famoso al mondo, di cui sarà esposta la prima edizione originale. L’altro giorno la presentazione del programma da parte degli assessori Luca Folegani (Sport) e Manuela Maffioli (Cultura). Mercoledì 18 giugno alle 21 il primo incontro dal titolo "Capire la scherma, lo sport più bello del mondo". Si parlerà dei numerosi collegamenti della scherma con le arti e le scienze, con la storia e le trasformazioni sociali, con l’educazione e il senso civico delle nuove generazioni per capire come la scherma sa mantenersi attuale, sempre al passo con i cambiamenti tecnici e sociali, centro di interesse per studi di ogni livello. Ros.Fo.