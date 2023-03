Morto Stelluti Politica in lutto

Profondo il cordoglio in città per la morte di Carlo Stelluti, 78 anni, una vita intera spesa al servizio del bene comune, prima il sindacato, nelle file della Cisl, di cui dal 1986 e per 8 anni fu presidente provinciale a Milano, e poi in politica. Un’esistenza declinata nell’impegno alla luce dei valori che sono sempre stati i suoi punti cardinali, un esempio di rigore, serietà, coraggio. Aveva cominciato a lavorare a 14 anni, gli studi di sera per arrivare al diploma, poi l’Università e la laurea in Sociologia, l’attenzione da subito rivolta ai temi sociali e al sindacato. Dopo l’importante esperienza sindacale, la politica con l’Ulivo: alla Camera nel 1996 venne eletto nel collegio di Arese-Lainate-Garbagnate-Bollate-Novate. Concluso il mandato parlamentare nel 2001, a Milano entrò a far parte della presidenza provinciale delle Acli. Dal 2005 al 2010 gli anni più complessi come sindaco a Bollate, a contrastare le infiltrazioni della ‘ndrangheta. Il suo impegno per la legalità era stato riconosciuto anche dall’allora capo della Dda di Milano Ilda Boccassini che ne riconobbe la capacità di non cedere alla corruzione. Nel 2011 venne chiamato dal centrosinistra a sostenere una nuova candidatura a sindaco nella sua città natale, Busto Arsizio. I funerali saranno celebrati domani alle 10,45 a Busto Arsizio nella chiesa di Sant’Edoardo.R.F.