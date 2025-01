Morto Leo Siegel, portò la Pro Patria in serie C1

Lo sport e il giornalismo lombardi ricordano Leo Siegel, scomparso domenica all’età di 85 anni. Nato a Torino, ma trasferitosi presto in Lombardia, ha legato il nome al calcio delle serie minori ma anche all’hockey su ghiaccio.

Negli anni ‘80, dopo aver conquistato il patentino a Coverciano (migliore allievo dell’annata ‘80), Siegel si è seduto sulle panchine di una serie di club calcistici lombardi impegnati nelle serie minori. La sua impresa da mister risale al 1981-82, quando porta la Pro Patria in serie C1, chiudendo il campionato senza sconfitte casalinghe. Siegel ha allenato anche la Virtus Binasco, portandola fino alla serie D. Poi la Vogherese, il Sant’Angelo, il Mantova, l’Fbc Saronno e l’Omegna.

Successivamente è stato osservatore per il Chievo Verona, in serie A e B. L’ultima esperienza in panchina è da ct della nazionale della Padania, sogno – tramontato – di Umberto Bossi di lasciare un segno anche nel calcio.

I funerali si terranno mercoledì nella chiesa di San Luca, in via Ampere 75.