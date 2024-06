Mornago, si schiaccia le mani nel tornio: operaio 18enne in ospedale

Mornago (Varese) – Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Varese: stamattina, martedì 25 giugno, intorno alle 9 un giovane di 18 anni si è ferito in un’azienda a Mornago.

Immediata la richiesta dei soccorsi, sul posto il personale sanitario con l’ambulanza e i carabinieri. Da Como è decollato l’elisoccorso che ha trasportato al Circolo di Varese il diciottenne, per fortuna meno gravi di quanto si era temuto le condizioni. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, mentre stava lavorando a un tornio ha subito traumi alle mani, schiacciate sotto il macchinario.

Nell’azienda di Mornago sono arrivati anche i tecnici di Ats Insubria competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, a loro il compito di fare chiarezza sulla dinamica dell’infortunio che per fortuna non ha messo in pericolo il giovane operaio.