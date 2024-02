Mondo del Palio in lutto. Addio a Graziella Baroni

Il mondo del Palio piange la morte della Gran dama della contrada La Flora, Graziella Baroni 89 anni, deceduta nella notte scorsa. Una grave perdita per la contrada, che si aggiunge alla recente scomparsa di Virginio Poretti, entrambi insigniti della massima benemerenza. Molte le reazioni di cordoglio nel mondo paliesco: "Il Gran Maestro del Collegio dei Capitani Raffaele Bonito, il suo Vice Tiziano Biaggi e tutto il direttivo si uniscono al cordoglio della famiglia Baroni per la scomparsa di Graziella, per molti anni Gran Dama della Contrada La Flora" hanno scritto nelle ultime ore. Graziella era un pilastro della Flora e con la sua morte si chiude un epoca. "La contrada è stata la sua seconda casa. La rivedo seduta alla sua macchina da cucire a confezionare gli splendidi vestiti di contrada e il giorno della sfilata a curare gli ultimi particolari. Nonostante la vita sia stata dura con lei, era sempre affabile, sorridente, viva. E’ stata come una mamma per tutti noi. E’ stata La Gran Dama. Il suo rammarico è stato quello di non poter più partecipare negli ultimi tempi attivamente alla vita di contrada per le sue condizioni di salute". Le esequie si terranno sabato 3, alle 10.30, nella chiesa Santi Martiri di Legnano.