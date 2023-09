Mobilità virtuosa. Un’app ora la premia

Nell’ambito della Settimana europea della mobilità che si conclusa domenica, è stata presentata una nuova iniziativa che ha lo scopo di incentivare gli spostamenti virtuosi in città, riducendo l’utilizzo dell’automobile e quindi l’emissione di sostanze inquinanti. Si tratta dell’app Mobility company, attraverso cui i percorsi casa - lavoro effettuati sul territorio cittadino a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o con il carpooling vengono tracciati e "premiati" con punti che si trasformeranno in buoni da spendere nei negozi della città o in altri premi. Il servizio scatta a metà ottobre in modo sperimentale per i dipendenti del Comune e sarà via via esteso alle grandi aziende e a tutta la cittadinanza. Il tutto nel rispetto della privacy di chi utilizza l’applicazione. "La novità rientra nelle attività di mobility management che portiamo avanti per incidere sui comportamenti dei cittadini, migliorare l’ambiente, diminuire il traffico – dice l’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo - In questo caso, raccogliendo l’esperienza positiva del Bike to Shop messo in campo gli anni scorsi da Distretto del Commercio, Ascom e Comitato Commercianti Centro Cittadino, sosteniamo anche il commercio di vicinato".