Mille doggy water ai proprietari di cani

Con la distribuzione di mille doggy water, prende il via la campagna del Comune per informare i proprietari e detentori di cani sul regolamento a tutela del decoro e dell’igiene urbana. A Varese, a partire da luglio, è entrato in vigore l’obbligo non solo di raccogliere le deiezioni con i sacchettini igienici, ma anche quello di pulire con acqua la pipì dei propri amici a quattro zampe su aree pubbliche o ad uso pubblico, con attenzione particolare alle aree pedonali, portici, marciapiedi e in prossimità di negozi e abitazioni. Una bottiglietta o un contenitore per l’acqua diventano così parte integrante del kit igienico da avere sempre con sé quando si porta a spasso il cane. Per favorire l’adozione di questa norma, oltre a diffondere i materiali informativi, l’amministrazione ha deciso quindi di regalare ai varesini alcune doggy water, vale a dire pratiche borracce pieghevoli. Le prime sono state distribuite ieri in piazza del Podestà: seguiranno altre giornate con gazebo in vari punti della città. L.C.