Migrante ubriaco devasta tutto armato di coltelli: denunciato

Aveva alzato troppo il gomito e le conseguenze sono state decisamente gravi. Quella di lunedì è stata una serata alcolica sopra le righe per un migrante 30enne di origini nordafricane, che ha sfogato la sua rabbia contro la sede della Croce rossa di Cuvio. Una struttura che ospita una ventina di migranti e nella quale era stato accolto da poco anche lo stesso protagonista della notte brava. Il giovane si è presentato all’improvviso: con sé aveva dei coltelli da cucina e ha iniziato a devastare qualsiasi cosa. Non ha per fortuna preso di mira le persone presenti, ma si è concentrato sulla distruzione di arredi, mobili e oggetti. Ad avere la peggio il mezzo di servizio della Croce rossa parcheggiato all’esterno: contro il cofano il magrebino ha scagliato una pesante fioriera in cemento. Una lunga lista di danneggiamenti di cui però lui stesso è rimasto vittima: dopo essersi ferito da solo, è stato trasportato in ospedale per le medicazioni. Sul posto i carabinieri, che lo hanno denunciato per danneggiamento.

Lorenzo Crespi