Mezzo pesante ribaltato perde materiale cartaceo. Un altro, soda caustica

Disagi al traffico ieri mattina a Malnate per un incidente, coinvolto un mezzo pesante che trasportava carta. Per cause da accertare, poco dopo la rotonda di San Salvatore in direzione di Vedano Olona il mezzo si è ribaltato e una parte del materiale cartaceo è finito sulla carreggiata. Bloccata la circolazione, sul posto immediatamente sono arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. La strada è stata chiusa per consentire agli agenti i rilievi e per rimuovere il materiale mettendo in sicurezza l’area. Per alcune ore gli automobilisti hanno dovuto seguire percorsi alternativi, intorno alle 11,30 è stata riaperta una corsia mentre la situazione è tornata alla normalità intorno alle 13,30. Il conducente del camion è stato soccorso sul posto dal personale sanitario, ha riportato fortunatamente solo lievi ferite.

A Gerenzano altri disagi in mattinata in via Falcone, dove da un fusto caduto da un camion sulla strada è fuoriuscita soda caustica. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, allertato anche il nucleo specializzato Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico).

R.F.