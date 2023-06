Memoria dei Caduti, in Biella una singolare installazione di "pietre di riuso" da 700 Comuni In memoria dei Caduti della Prima Guerra Mondiale, il Nuraghe Chervu di Biella è stato lastricato con più di 700 pietre recuperate da tutta Italia. Un modo per ricordare i sacrifici di allora e per riflettere sulle sofferenze del presente.