Maxi risse, malamovida e raid tra gang rivali nel centro storico

L’episodio di sabato notte non è il primo. La scorsa estate si era verificata una violenta rissa proprio nella via adiacente a piazza Garibaldi. Nella serata di venerdì 19 luglio il bilancio era stato di tre feriti (anche in quel caso stranieri i protagonisti dell’episodio) e un bar devastato. Tavoli e sedie del locale erano stati utilizzati come oggetti contundenti e lanciati contro le vetrine. Il tutto di fronte a ignari passanti, tra cui famiglie con bambini.

Un altro episodio simile è datato invece maggio 2024, nella vicina Gallarate. Si trattò in quel caso di una violenta rissa nei pressi della stazione tra giovani africani di diverse nazionalità, divisi in due fazioni contrapposte. E risale a qualche anno fa, al 2021, una maxi rissa che portò il nome di Gallarate su tutti i media nazionali: oltre un centinaio i ragazzini coinvolti, per la maggior parte minorenni, arrivati appositamente in città da altri centri per una sorta di flashmob vendicativo. Una trentina le denunce che avevano fatto seguito all’attività di indagine.

Lorenzo Crespi