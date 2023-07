Maurizio Carminati nuovo Presidente di Confindustria Alto Milanese

È Maurizio Carminati, 60 anni, laureato in ingegneria meccanica e titolare della Carminati e della Didelse, due aziende di Rescaldina attive nella progettazione e produzione di macchine e riduttori speciali, il nuovo presidente di Confindustria Alto Milanese: l’assemblea generale privata, svoltasi giovedì alla Dolce & Gabbana di Legnano, ha infatti nominato Carminati, che succede nell’incarico a Diego Rossetti, per il quadriennio 20232027. Dal 2019 Carminati è presidente del Gruppo meccanici-meccatronici di Confindustria Alto Milanese e durante i passati quattro anni il suo contributo è stato fondamentale per il progetto “Scuola di Alta Formazione Tecnica“. La nuova sede si è arricchita di un moderno laboratorio di meccatronica.

Carminati sarà affiancato da quattro vice: Giovanni Luoni, vicario con delega ai rapporti con i soci; Nadia Minini, già vice di Rossetti, che si occuperà di branding associativo; Ernesto Bottone, delega al capitale umano, e Nicola Budelli, ai rapporti con il territorio. P.G.