Gemonio: si è sposato Renzo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto

Gemonio, 20 gennaio 2024 – Festa in casa Bossi: si è sposato Renzo, il primo figlio nato dal matrimonio fra il senatùr Umberto, fondatore della Lega Nord, e la seconda moglie, l’insegnante Manuela Marrone.

Il giovane Bossi, ex consigliere regionale in Lombardia per il Carroccio, uscito di scena dalla politica dopo il suo coinvolgimento in un’inchiesta legata a un presunto utilizzo “allegro” dei rimborsi da parte di alcuni politici al Pirellone, si è unito in nozze civili con la fidanzata Izabela Corina. Ne dà notizia il sito internet Varese News.

Fiori d’arancio

La cerimonia si è tenuta a Gemonio, il paese in cui risiede la famiglia Bossi e che, al tempo dell’asse fra l’ex leader leghista e Silvio Berlusconi, divenne una sorta di cuore pulsante della politica italiana. Renzo e Izabela si sono detti il fatidico sì all’interno del museo civico dedicato a Floriano Bodini, scultore nato a Gemonio, fra i principali esponenti dell'arte figurativa italiana nel ‘900. Ha officiato la cerimonia il sindaco Samuel Lucchini. Una quindicina i partecipanti, compreso – ovviamente – il senatùr, visibilmente emozionato. Successivamente seguirà una cerimonia religiosa.

Chi è Renzo Bossi

Renzo Bossi balzò agli onori della cronaca ai tempi della convalescenza del padre, colpito nel 2004 da un ictus che comportò un lungo periodo di recupero. Il giovane Bossi, all’epoca ancora minorenne, comparve al fianco del senatùr alla finestra della clinica in cui il papà si trovava ricoverato, scandendo slogan leghisti.

All’epoca in molti videro questa “uscita” come l’incoronazione di Renzo a erede del fondatore del Carroccio. Fu lo stesso ministro a ridimensionarne le ambizioni, quando lo ribattezzò “Trota” (soprannome che Renzo si è sempre portato dietro) ai giornalisti che chiedevano se il ragazzo fosse da considerare il suo delfino.

L’esordio ufficiale in politica è nel 2010, a 22 anni (Renzo è del 1988), quando fu eletto in consiglio regionale. Due anni dopo le dimissioni, in seguito al caso che portò anche al rimescolamento delle carte ai vertici della Lega. Da allora, pur rimanendo sempre al fianco del padre e apparendo in diverse occasioni pubbliche al suo fianco, Renzo Bossi non ha più fatto politica: ha preferito dedicarsi all’agricoltura, aprendo un’azienda insieme al fratello Roberto Libertà.