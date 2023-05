“Matematica per tutti”: brillano gli studenti al concorso nazionale

Il gioco come strumento pedagogico per apprendere. Ecco quello che hanno sperimentato gli alunni della scuola di "Via IV Novembre" a Villastanza di Parabiago. Quaranta studenti della secondaria di primo grado e diciassette della scuola primaria hanno infatti partecipato alla fase finale del concorso "Matematica per tutti", organizzato dall’associazione ToKalon e dall’azienda produttrice di giochi CreativaMente. L’evento che ha visto confrontarsi oltre millecinquecento studenti selezionati da tutta Italia ha avuto luogo a Cinecittà World a Roma il 19 e 20 maggio. La squadra "I casi umani", formata da Miriam Vita, Lorenzo Smaldone e Margherita Felaco, si è classificata prima tra oltre 1000 squadre iscritte per la categoria medie. La squadra "Calabria Saudita" composta da Leonardo Febbraio, Francesco Scrugli, Denis Lai e Alessandro Sforza, si è classificata invece seconda nella sezione aritmetica tra oltre 750 squadre iscritte. I partecipanti alla competizione hanno potuto mettersi alla prova con giochi, come Polyminix, Rolling Cubes Pytagora, la Boca, Funb3rs, Set scoprendo così la dimensione esperienziale della matematica e appassionandosi sempre più a una disciplina che può essere studiata non solo con il rigore, ma anche con creatività, fantasia e svago.

Ch.S.