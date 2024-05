Massimiliano De Cinque, appello a donare tastiere pc: risponde anche un’azienda da Amsterdam

Olgiate Olona – Una settimana fa Massimiliano De Cinque, il volontario di Olgiate Olona che da anni ricondiziona computer, tablet, telefonin i “salvandoli” dallo smaltimento in discarica donandoli poi a chi ne ha bisogno, associazioni, scuole, famiglie ha lanciato un appello sul suo profilo fb. “Ho bisogno del vostro aiuto! Le richieste di supporto da parte di progetti solidali sono in costante aumento e in questo momento ho carenza di tastiere da abbinare ai computer – ha scritto –. Queste tastiere andranno a integrare le donazioni di pc utilizzati per fornire risorse tecnologiche a organizzazioni, scuole e centri comunitari che le necessitano. Il vostro generoso contributo può fare una grande differenza! Se avete tastiere funzionanti di cui non avete più bisogno, o conoscete qualcuno che potrebbe averle, mi sareste di grande aiuto donandomele”.

Bene le tastiere stanno arrivando e oggi l’arrivo è stato davvero speciale, fa sapere De Cinque: "Ha risposto all’appello delle tastiere anche la #Renewtech BV, da Amsterdam mi hanno mandato 20 tastiere per sostenere le mie iniziative solidali.Grazie a tutti quelli che hanno condiviso il mio post (siete stati tantissimi) e in questo caso a Cosimo per aver coinvolto la sede dell’azienda olandese per cui lavora”.

Solidarietà digitale davvero senza confini. E ben vengano altre donazioni perché il “digital sherpa” ha ancora bisogno di tastiere per portare avanti il progetto che contrasta lo spreco, educa al riuso e al rispetto dell’ambiente. Le sue i iniziative sono una lezione: con la tecnologia si può fare del bene, la conferma oltre ai tanti dispositivi donati nel territorio varesino, i pc inviati in alcune scuole in Africa e nei mesi scorsi ai paesi alluvionati in Toscana.