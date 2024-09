Masnago, lezioni speciali al Castello: nasce la residenza d’artisti

Varese – Per una settimana avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con due artisti e di conoscere il processo creativo, organizzativo e comunicativo della realizzazione di un’opera e dell’allestimento di una mostra. Il progetto “Arte Viva: residenze d’artista” si svolgerà da martedì 2 a sabato 5 ottobre al Castello di Masnago, con il coinvolgimento di 34 studenti varesini.

L’attività ha visto ieri un momento preparatorio con la visita dei ragazzi al castello, che ospita una collezione di arte moderna e contemporanea. L’iniziativa è promossa da WgArt, grazie al contributo del Comune di Varese e della Fondazione Comunitaria del Varesotto, in collaborazione con Enaip, che ha coinvolto i ragazzi del corso per operatore grafico ipermediale e Scuole Manfredini con gli studenti del liceo artistico. “Un’esperienza che muove dall’intento di creare una connessione tra ambito e formativo e artistico, in uno scambio reciproco - ha sottolineato l’assessore alla cultura del Comune di Varese Enzo Laforgia - con l’opportunità per studentesse e studenti varesini di acquisire maggiore consapevolezza delle diverse competenze professionali connesse al mondo dell’arte, dal processo creativo agli aspetti più organizzativi, al tempo stesso con l’occasione di conoscere in modo approfondito parte del patrimonio culturale e storico della propria città”.

I due artisti che lavoreranno col supporto dei ragazzi sono Gola Hundun e Lisa Martignoni. Entrambi provenienti dall’Emilia Romagna, classe 8’2 lui e classe ‘94 lei, realizzeranno nel corso della settimana due opere di arte ambientale. Hundun darà vita a degli stendardi, mentre Martignoni realizzerà una colonna intrecciata di tessuto con parole scritte con una foglia d’oro. Gli studenti saranno coinvolti nell’orario scolastico, tutte le mattine, per un totale di 30 ore. Il progetto terminerà con l’inaugurazione delle opere sabato 5 ottobre alle 14.30 nel cortile del Castello. Resteranno esposte fino al 12 ottobre, nell’ambito della Giornata del Contemporaneo.