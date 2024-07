Martinenghi d’oro, Azzate in delirio. Il sindaco gira il paese in auto suonando il clacson

Azzate, 29 luglio 2024 – Nicolò Martinenghi conquista l‘oro olimpico nei 100 rana e manda in visibilio tutta Azzate, il Comune in provincia di Varese dove il nuotatore è nato e cresciuto. Ieri tutti incollati davanti alla tv durante i suoi 100 metri da leggenda, poi la festa per le strade. In testa il sindaco Raffaele Simone che ha girato il paese in auto suonando il clacson.

Nicolò Martuinenghi vince l'oro nei 100 rana alle Olimpiadi Parigi 2024

Sui social

"Oro per il nostro Martinenghi. È con orgoglio e gioia che vogliamo festeggiare insieme a Nicolò lo straordinario risultato ottenuto questa sera: un oro olimpico (e che oro) che ci rende fieri e allo stesso tempo felici perché il duro lavoro, la costanza e la perseveranza ti hanno ripagato e permesso di raggiungere questo importante risultato. Sei un esempio per i giovani che ogni giorno si impegnano nello sport che amano e quanto fatto da te questa sera fa capire che i sogni possono diventare realtà: “Tete orgoglio azzatese”